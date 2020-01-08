جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاربعاء 8 جانفي 2020

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الاربعاء ، عددا من الاخبار الوطنية والعالمية من ابرزها وزارة الداخلية تُوضح ان الأسلحة المحجوزة في مدنين قادمة من تركيا ووزير خارجية فرنسا في تونس للقاء قيس سعيد حول الملف الليبي اضافة الى حرفاء شركة الخطوط التونسية يتذمرون من الخدمات المتدنية.

وقد افاد موقع اذاعة “موزاييك اف ام” ، أنّ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان سيحلّ مساء اليوم الأربعاء ، بتونس في زيارة رسميّة ليومين حسب ما صرح به سفير فرنسا في تونس أوليفيي بوافر دافور .

واضاف الموقع ، ان محور هذه الزيارة سيكون تطورات الوضع في ليبيا بالأساس ، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والتبادل التعليمي والمشاريع مع الشباب والمجتمع المدني.

وذكر الموقع ، ان لودريان في زيارة حاليا لمصر حيث التقى أمس عددا من المسؤولين من أعلى مستوى، وسيشارك في الاجتماع التنسيقى حول ليبيا المقرّر انعقاده اليوم الأربعاء بحضور وزراء خارجية كل من إيطاليا واليونان وقبرص.

واورد موقع ” الشارع المغاربي ” تصريحا لرئيس الكتلة الديمقراطية والقيادي في حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي اكد فيه أن الجملي يحاول اقناع بعض الكتل الصغيرة ونواب مستقلين بمنح الثقة لحكومته ،مشددا على استحالة اجراء الجملي تعديلات على تركيبة حكومته قائلا “الجملي أقر بدوره بأنه متمسك بتركيبة حكومته المقترحة وانه يراها أفضل تشكيلة وأن امكانية التعديل إن وجدت فستكون بعد المصادقة عليها “.

ولاحظ الشواشي ، ان مرور الحكومة يستوجب أصوات كتلة قلب تونس وانه في صورة عدم تصويت قلب تونس لصالح الحكومة فان ذلك يعني اسقاطها .

وفي سياق متصل ، تطرق موقع اذاعة “جوهرة اف ام” الى مداخلة القيادي بحركة النهضة والوزير الأسبق عبد اللطيف المكي، كشف فيها ،أن المكلف بتشكيل حكومة الحبيب جملي مازال يرفض حاليا ادخال تعديلات على أعضاء حكومته المقترحة بطلب من حركة النهضة.

واضاف في مداخلة هاتفية مع “صباح الورد” ، إن المشاورات مستمرة على قدم وساق بخصوص الحكومة المقترحة والمواقف “متحرّكة” من مختلف الأحزاب والكتل ومازالت محل تطوّر سلبي أو ايجابي، معتبرا جلسة يوم الجمعة هامّة في تحديد مصير الحكومة .

وجاء في موقع اذاعة ” شمس اف ام ” ، ان كمية الأسلحة التي تم حجزها في الجنوب التونسي وتحديدا في بني خداش من ولاية مدنين، قادمة من تركيا في اتجاه ليبيا وتم تمريرها عبر تطاوين لتصل إلى فريانة من ولاية القصرين حسب ما صرح به الناطق باسم وزراة الداخلية خالد الحيوني .

وتحدث الحيوني في تدخل هاتفي ، في “الماتينال” ،عن وجود عصابات تنشط في مجال التهريب، مشيرا إلى القبض على 5 أشخاص وضبط الأسلحة على متن وسيلة نقل في بني خداش في الليلة الفاصلة بين 4 و5 جانفي 2020.

ونشر موقع قناة ” نسمة ” ان حرفاء شركة الخطوط التونسية تذمروا من الخدمات المتدنية وعبروا عن استيائهم من افتقارها لأدنى وأبسط الخدمات على الرحلات التي تؤمنها الشركة .

واضاف ان الطواقم العاملة على متن خطوطها شرعت في ترشيد استهلاك الأوراق الصحية والمحارم نظرا لنقص الكمية المتوفرة اضافة الى الاستغناء بصفة وقتية عن الزبدة والمربى في وجبة فطور الصباح نظرا لنقص التموين.

واشار ذات الموقع ، الى ان رحلات الخطوط التونسية تعاني منذ 3 أسابيع من غياب الحليب من الوجبات المقدمة ومن أبسط الخدمات التي يحتاجها المسافرون، إضافة إلى غياب الكؤوس البلورية عن درجة رجال الأعمال(business class) حيث تم استبدالها بالكؤوس البلاستيكية .

ونقلت بعض المواقع الاخبارية ، ان سعر برميل النفط سجل ارتفاعا بـ 4.5 % وذلك فور الإعلان عن القصف الإيراني الذي استهدف قواعد عسكرية أمريكية في العراق ، مشيرا الى ان مؤشر خام غرب تكساس قفز بنسبة 4.53 % إلى 65.54 دولار للبرميل.

واضافت ان إعلان الهجوم الإيراني ، تسبب ايضا في ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 2%، متجاوزة مستوى 1600 دولار للأونصة، و ذلك للمرّة الأولى منذ سبع سنوات.

وفي اخبار عالمية اخرى ، اورد موقع “موازييك اف ام” ، ان هيئة الطيران المدني الإيرانية اعلنت أنها لن يتم تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة لبوينغ .

وذكر الموقع ، أن طائرة من نوع بوينغ 737 تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية كانت متّجهة إلى كييف تحطمت اليوم الأربعاء 8 جانفي 2020 بسبب مشاكل فنية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في إيران وعلى متنها 176 شخصا.