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وزارة الداخليّة تكشف: “الأسلحة المحجوزة بمدنين قادمة من تركيا”

2020/01/08 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكّد الناطق الرسمي باسم وزراة الداخلية خالد الحيوني اليوم الأربعاء 8 جانفي 2020، أنّ كمية الأسلحة التي تمّ حجزها في الجنوب وتحديدا بمنطقة بني خداش التابعة لولاية مدنين يوم أمس، قادمة من تركيا وانها كانت متجهة نحو ليبيا وانه تم تمريرها عبر تطاوين لتصل إلى فريانة من ولاية القصرين.

وأفاد الحيوني لـ “شمس أف أم” بأنّه تمّ القبض على 5 أشخاص قال انهم “ينتمون الى عصابات تنشط في مجال التهريب”، مضيفا أنّه تم “ضبط الأسلحة المهربة على متن وسيلة نقل في بني خداش في الليلة الفاصلة بين 4 و5 جانفي 2020”.

يُذكرُ أنّ الأسلحة التي تم حجزها تتمثل في 35 بندقية اقتحام ومبالغ مالية هامة من العملة الصعبة .

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