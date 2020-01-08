بنزرت: إلقاء القبض على شخص بتهمة تكوين وفاق إجرامي وافتعال وثائق رسميّة مدلسة

تمكّنت، اليوم الأربعاء، المصلحة الجهويّة المختصة ببنزرت، من إلقاء القبض على شخص في العقد الثالث من عمره، وذلك بتهمة تكوين وفاق إجرامي وافتعال وثائق رسمية مدلّسة، وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول لمراسل (وات) بالجهة.

وأوضح المصدر ذاته، أن الفريق الأمني النشيط للمصلحة الجهوية المختصة ببنزرت، كثف من تحرياته على إثر تلقيه معلومات تفيد بتكوين شخص لوفاق اجرامي وافتعال وثائق رسمية مدلسة بغاية التحيل على المواطنين وبيعها اياهم بعد ايهامهم بأنها وثائق يمكنهم اعتمادها للسفر نحو الخارج.

وقد قام الفريق، اليوم الاربعاء، بنصب كمين محكم والقاء القبض على الشخص المذكور، الذي يعمل باحدى الإدارات العمومية بأحد مناطق الجهة، في انتظار إتمام الإجراءات القانونية بشأنه من قبل بقية المصالح الأمنية المتداخلة، بحسب ما أفاد به المصدر الأمني بالجهة.