إيقاف 5 أشخاص على ذمة الأبحاث في علاقة بقضية شحنة الأسلحة التي تم ضبطها في بني خداش

أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، أنه تم إيقاف خمسة أشخاص على ذمة الأبحاث في علاقة بشحنة الأسلحة التي تم ضبطها على متن وسيلة نقل خلال الليلة الفاصلة بين يومي 4 و5 جانفي الحالي بمدينة بني خداش بولاية مدنين .

وأضاف الحيوني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاربعاء، أن الأبحاث الأولية،كشفت ان شحنة الأسلحة والمتمثلة في 35 بندقية اقتحام من صنع تركي، كانت قادمة من ليبيا في اتجاه مدينة فريانة من ولاية القصرين.

وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إلى أنه تم التفطن إلى موضوع شحنة الأسلحة المذكورة أثناء التحريات بخصوص قضية مخدرات من قبل الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة لإدارة الشرطة العدلية .

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد ادى زيارة رفقة وزير الدّاخليّة هشام الفراتي الى مقرّ إدارة الشّرطة العدليّة اطلع خلالها على تفاصيل عمليّة أمنيّة تتعلّق بالكشف عن عناصر شبكة تنشط في مجال تهريب أسلحة بالجنوب التّونسي، وايقاف عدد منهم وحجز 35 بندقيّة اقتحام وذلك خلال اللّيلة الفاصلة بين يومي 04 و05 جانفي 2020، وهي عمليّة كانت محلّ تعهّد من طرف الفرقة الجهويّة لمكافحة المخدّرات بمدنين والتّابعة للإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشّرطة العدليّة.