تطور اجمالي حجم المبادلات التجارية بميناء رادس بنسبة 5 بالمائة في 2019

زاد حجم المبادلات التجارية بميناء رادس التجاري لكامل سنة 2019 بنسبة 5 بالمائة ليصل إلى 6،474 مليون دينار مقابل 6،163 مليون دينار لكامل 2018.

وشهد الميناء على امتداد العام المنقضي، تطور المردودية العامة لعدد من الأنشطة، التي يؤمنها، إثر تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية، التي تعلقت باستكمال وضع وتركيز المعدات الجديدة RTG ومنظومة الاستغلال الالي للتصرف في الحاويات “TOS” ومشروع البوابات الذكية “Smart Gate”. ومكن ذلك من التقليص من مدة انتظار السفن في منطقة الإرساء المكشوفة وفي عدد الحاويات، التي يتم مناولتها بعدد من الأرصفة العاملة وكذلك في معدلات الرفع اليومي للحاويات.

ووفق ما صرح به مدير الميناء، الحسين الجلولي، الأربعاء، ل(وات)، فقد سجلت حركة الحاويات، قياس 20 قدما، زيادة ب1 بالمائة، ليمر عددها من 280104 حاوية سنة 2018 الى 288860 حاوية سنة 2019، كما شهدت حركة المجرورات تطورا بنفس النسبة لتمر من 111122 مجرورة سنة 2018 الى 112391 مجرورة سنة 2019.

و استقرت مردودية شحن وتفريغ سفن الحاويات على مدى السنتين الماضيتين عند حدود 4 سفن في الساعة وتراجع عدد السفن و فترة انتظارها بالميناء في منطقة الإرساء المكشوفة إلى يومين بعد أن كان في حدود 5 أيام في 2018 فضلا عن تطور المعدل اليومي لرفع الحاويات الى 451 حاوية.

واستقبل الميناء على امتداد 2019 نحو 1120 سفينة تجارية متراجعا بذلك بنسبة 2 بالمائة بعد ان بلغ عدد السفن التجارية، التي رست بالميناء، 1147 سفينة تجارية خلال سنة 2018

ويستأثر ميناء رادس بـ60 بالمائة من نشاط الحاويات بمختلف الموانئ التونسية وتتوزع جملة البضائع، التي تتم مناولتها في الحاويات على 70 بالمائة توريد و30 بالمائة تصدير.