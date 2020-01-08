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المهدية:إحالة 9 تلاميذ على المحكمة بتهم تتراوح بين استهلاك وترويج المخدرات

2020/01/08 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أحالت الدوائر الأمنية المختصة بالمهدية، الأربعاء، تسعة تلاميذ من بينهم ثلاث فتيات على المحكمة من أجل تهم تراوحت بين استهلاك وترويج المخدرات، وفق ما كشفه مصدر أمني.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية قد أذنت، أول أمس الاثنين، بالاحتفاظ بهؤلاء التلاميذ، الذين تترواح أعمارهم بين 13 و19 سنة كلهم من معتمدية سيدي علوان، بتهمة مسك مواد مخدّرة بنيّة الاتجار فيها.

وأوضح ذات المصدر أن القضية انطلقت عندما تقدمت عائلة إحدى الفتيات بشكاية مفادها أن ابنتهم القاصر أقدمت على محاولة الانتحار شنقا قبل إنقاذها بسبب التغرير بها ودفعها إلى استهلاك المواد المخدّرة بعدما تم اغتصابها.

وذكرت العائلة أن الطفلة تعكّرت حالتها الصحية وتغيّر سلوكها ما دفعها إلى التفكير في وضع حد لحايتها وهو ما تطلّب غيداعها بقسم الأمراض النفسية بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر.

وأفاد المصدر ذاته أن تقدم الأبحاث كشف بقية التلاميذ المورّطين معها في استهلاك وترويج المواد المخدرة ومن بينهم تلاميذ مدمنون. وتعهّدت الفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمواصلة الأبحاث في القضية قصد الكشف عن من يزوّد التلاميذ ويستغلّهم من أجل استهلاك
وترويج المواد المخدّرة.

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