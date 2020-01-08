الشأن الليبي أبرز محاور لقاءرئيس البرلمان بسفير روسيا في تونس

تطرق اللقاء الذي جمع اليوم الاربعاء رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بسفير روسيا بتونس “سرجي نيكولايف” في قصر باردو، إلى الشأن الليبي.

وأكّد سفير روسيا بتونس وفق بلاغ للبربرلمان تطابق الموقف الروسي مع الموقف التونسي الذي يعتبر الأزمة الليبية الحالية شأنا داخليا، والداعي إلى ضرورة استئناف الحوار وإعادة العملية السياسية تحت رعاية أممية.

من جهته عبر رئيس البرلمان في هذا الصدد، عن أمله في تحقيق السّلم، وفي أن تتوحّد الجهود لتسوية الأزمة وأن يعمل المجتمع الدولي على إخماد فتيل الحرب.

واستعرض رئيس مجلس نواب الشعب في جانب آخر من اللقاء، العلاقات التاريخية بين تونس وروسيا، منوّها بالدور الروسي في دعم الثورة التونسية، مؤكدا أهمية علاقات التعاون والشراكة والرغبة في مزيد تعزيزها في جميع المجالات.

وأشار إلى ارتفاع عدد السياح القادمين من روسيا خلال السنة الفارطة، داعيا إلى مزيد تدعيم التعاون السياحي. كما اقترح فكرة إلغاء التأشيرة عن التونسيين الراغبين في زيارة روسيا.

وأيرز رئيس البرلمان من جهة أخرى ضرورة توظيف العلاقات البرلمانية لخدمة التعاون الثنائي ولاسيما عبر إحداث مجموعة صداقة تونسية – روسية، مبرزا أهمية إرساء الإطار التشريعي اللازم لتعزيز التبادل التجاري ورفع مستوى الصادرات.وقد عبّر السفير عن رغبة بلده في تمتين العلاقات وبعث استثمارات جديدة بتونس، مشيرا إلى رغبة روسيا في مزيد دعم التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.