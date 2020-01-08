صدور الأمر المتعلّق بإدراج سلك مدرّسي الإعدادي والثانوي في الوظائف المرهقة، بالرائد الرسمي

صدر، يوم الجمعة الماضي، بالرائد الرسمي للبلاد التونسية، الأمر عدد 1197 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2019 المتعلّق بإدراج سلك المدرّسي الإعدادي والثانوي بجميع رتبهم واختصاصاتهم ومدرسي التربية البدنية بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية في الوظائف المرهقة، بما يتيح لهم الحقّ في الإحالة على التقاعد في سنّ 57 عاما بعد قضاء 35 سنة في العمل.

وقد تم بمقتضى هذا الأمر، الذي نشرته وزارة التربية على صفتحها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك”، إلغاء أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 1178 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط قائمة الأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة وتعوضها بفقرة جديدة ” تضبط قائمة الأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة والذين يحالون على التقاعد بعد قضاء خمسة وثلاثين (35) عاما عملا وبلوغ سن السابعة والخمسين (57) على الأقل”.

ونص الفصل الثاني من الأمر 1197 على أنه تضاف إلى الأمر عدد 1178 لسنة 1985، فقرة “1” (مكرر) من الفصل الأول، فيما يلي نصها:

” سلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد بجميع رتبهم واختصاصاتهم الراجعين بالنظر إلى وزارة التربية، ـ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد والسلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية.”