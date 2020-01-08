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الملعب التونسي يفوز وديا على النجم الرادسي

2020/01/08 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

فاز الملعب التونسي على النجم الرادسي 2-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت يوم الاربعاء على مركب الهادي النيفر بباردو في اطار استعدادات الفريقين لاستئناف نشاط الرابطتين المحترفتين الاولى والثانية لكرة القدم.

وسجل هدفي الملعب التونسي حمزة الخضراوي (20) والغامبي محمد نيانغ (55) في حين جاء هدف النجم الرادسي عن طريق عبد الله البرهومي (63).

ويحتل الملعب التونسي بعد استكمال مرحلة الذهاب في سباق الرابطة المحترفة الاولى المركز الرابع ب24 نقطة بالتساوي مع النادي الصفاقسي الذي تنقصه مباراة.

اما النجم الرادسي فياتي بعد انقضاء مرحلة الذهاب للرابطة المحترفة الثانية في المركز الثامن ب14 نقطة رفقة سبورتينغ بن عروس.

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