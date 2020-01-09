إيكاردي يقود باريس سان جيرمان للفوز على سانت إيتيان 6-1 في كأس الرابطة

واصل ماورو إيكاردي مستواه الرائع وسجل ثلاثة أهداف ليقود باريس سان جيرمان للفوز 6-1 على عشرة لاعبين من سانت إيتيين في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الفرنسية لكرة القدم يوم الأربعاء.

وافتتح الأرجنتيني إيكاردي، المعار من إنتر ميلان، التسجيل وعزز صاحب الأرض تقدمه بهدفي نيمار وجيسي مولين بالخطأ في مرماه في الشوط الأول. وأضاف إيكاردي هدفين قبل أن يختتم كيليان مبابي السداسية ليزيد من مشاكل سانت إيتيين الذي طُرد لاعبه ويسلي فوفانا بعد نصف ساعة.

وأحرز إيكاردي 17 هدفا في 19 مباراة مع باريس سان جيرمان. وقلص يوهان كاباي الفارق لسانت إيتيين في الشوط الثاني بملعب بارك دي برينس. وتقدم باريس سان جيرمان بعد دقيقتين بتسديدة إيكاردي وساءت الأمور للفريق الضيف بطرد فوفانا لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 31.

وبعد ذلك بثماني دقائق ضاعف نيمار الفارق بعد تمريرة من أنخيل دي ماريا وحول مولين تسديدة لويك بيرين التي اصطدمت بالقائم والحارس إلى داخل شباكه في نهاية الشوط الأول.

وأضاف إيكاردي هدفه الثاني بعد تمريرة مبابي العرضية في بداية الشوط الثاني قبل أن يضيف هدفا آخر بالطريقة نفسها في الدقيقة 57.

ورد إيكاردي الجميل لمبابي الذي جعل النتيجة 6-صفر بعد ذلك بعشر دقائق ثم قلص كاباي الفارق في الدقيقة 71 إذ تابع ركلة الجزاء التي سددها وتصدى لها الحارس سيرجيو ريكو. وتأهل أولمبيك ليون إلى الدور قبل النهائي بتغلبه 3-1 على بريست فيما فاز ليل 2-صفر على أميان.

وتغلب أمس الثلاثاء ملعب رانس على ستراسبورج حامل اللقب بركلات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف.