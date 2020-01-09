كروس يسجل مباشرة من ركلة ركنية ويقود ريال مدريد لنهائي كأس ال”سوبر الاسباني”

سجل توني كروس لاعب وسط ريال مدريد هدفا مباشرا من ركلة ركنية ليتأهل فريقه لنهائي كأس السوبر الإسبانية المعدلة لكرة القدم والمقامة في السعودية بفوز عريض على بلنسية 3-1 يوم الأربعاء. ولمح الدولي الألماني كروس حارس بلنسية متقدما عن مرماه ليفتتح التسجيل في الدقيقة 15 بعد أن سدد مباشرة في الشباك بينما كان الحارس لا يزال ينظم دفاعه.

وسجل إيسكو ولوكا مودريتش الهدفين الآخرين في الدقيقتين 39 و65 ليريحا فريق المدرب زين الدين زيدان قبل أن يقلص داني باريخو الفارق لبلنسية من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسيلتقي ريال مدريد مع الفائز من مباراة الدور نصف النهائي الأخرى المقررة اليوم الخميس بين برشلونة وأتليتيكو مدريد في النهائي يوم الأحد المقبل في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة التي تستضيف كل مباريات النسخة الموسعة من البطولة.

وذكرت تقارير أن الاتحاد الاسباني سيحصل على 40 مليون يورو مقابل إقامة كأس السوبر في السعودية.