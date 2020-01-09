في الحب والمال/هذه توقعات الأبراج ليوم الخميس 09 جانفي 2020

برج الحمل

حكمك على الآخرين مبني على آراء عامة وليس على أساس قوي. بمجرد أن تلتقي بأي شخص اليوم تقبل وجهة نظره دون محاولة التحقق مما يقوله أو حتى التفكير فيه. إهمالك المستمر سيجعلك عرضة للمشاكل والأزمات في الفترة المقبلة.

برج الثور

تشعر اليوم أنك شخص محبوب من الآخرين، ولكنك ما زلت تنتظر هذا الحب من شخص معين. وضعك المالي مستقر هذه الفترة، وتستطيع إدارة أموالك بشكل جيد. ربما تكتشف شيئا جديدا في شخصيتك أو في شخصية أحد الأصدقاء. لا تتعجب اليوم إن تصرفت بشكل غريب أو مبالغ فيه حتى مع الغرباء.

برج الجوزاء

يستعد أحد أصدقائك اليوم للتحضير لحفلة ما، ومن المتوقع أن تكون أول المدعوين. من المتوقع أن تكون مضغوطا اليوم في المكتب، ولذلك غالبا سترفض هذه الدعوة. يحاول هذا الصديق أن يقنعك بالحضور، ولكنك مصر على رأيك. اذهب واحضر هذه الحفلة فقط إذا لم تكن على حساب راحتك.

برج السرطان

تميل إلى التفكير في الماضي اليوم ولكنك لا تتراجع للخلف، ولكن فقط كل ما تريده هو الاطلاع على بعض الأفكار والملفات القديمة من أجل التقدم نحو المستقبل. كما تركز أيضا على الاستفادة من الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي. يوما ما ستصبح محللا نفسيا.

برج الاسد

لا تقلق من اختلاف رأيك مع بعض الزملاء اليوم، فهذا الوضع طبيعي. ربما تجد أن الحبيب يتصرف بحرية أكثر وهذا الأمر يقلقك. بدلا من محاولة تنبيهه، اتركه يتصرف كيفما يشاء حتى تعرف حقيقة شخصيته. لا تفرض رأيك أو سيطرتك على الآخرين.

برج العذراء

أنت اليوم في أفضل حالاتك. تعامل من حولك بود وحنان واحترام، ولذلك لا تتعجب إذا أثنى عليك البعض بشكل مبالغ فيه. سجل أفكارك اليوم أو ارسم صورا لما يدور في مخيلتك. اهتم بمواهبك قبل فوات الأوان.

برج الميزان

أنت اليوم أقل عدوانية عن الأيام الماضية. الفترة الماضية تعتبر أصعب فترة قضيتها في حياتك فقد واجهت خلالها العديد من التحديات والصعوبات بشكل متوال. تريد أن تعيش اليوم في سلام وهدوء! وقت الراحة والهدوء محدود اليوم، لأنك عن قريب ستستأنف العمل من جديد.

برج العقرب

ربما تتعرض لموقف ما يدفعك لاتخاذ قرار مفاجئ بشأن علاقتك بالشريك. استرجاعك لبعض المشاكل التي وقعت في الماضي بينك وبين الحبيب يهدد مستقبل العلاقة. لا داع لاسترجاع هذه المشاكل وركز على الحاضر والمستقبل لحياة أفضل.

برج القوس

تريد اليوم أن تعلن عن خططك المستقبلية التي تخص المرحلة القادمة من حياتك. أنت مستعد لأي تحدٍ مهما كانت خطورته وصعوبته. حان الوقت الآن لتحقيق طموحاتك وأحلامك. احصل على الدعم الذي تحتاج إليه من الآخرين ولكن فقط بعد التخطيط لكل شيء ووضع استراتيجية ناجحة لتحقيق هذه الأهداف.

برج الجدي

قد يكون اليوم مختلفا عن باقي الأيام. أنت مدرك تماما للقيود التي يفرضها عليك بعض الشركاء في العمل ولكنك مضطر للخضوع لها حتى ولو لفترة مؤقتة. ربما يحالفك الحظ أحيانا اليوم وتستطيع تحديد بعض الأهداف المهنية والشخصية الجديدة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.

برج الدلو

من الطبيعي أن تخاف مما ينتظرك في المستقبل وربما تفكر في ذلك كثيرا، ولكن ليس من الطبيعي أو المنطقي أن تخاف من الحاضر، فيمكنك أن تحسب خطواتك جيدا حتى تتجنب المشاكل. يعترف من حولك خاصة زملائك في العمل بجهودك التي تقدمها من أجل تحسين وضعك الحالي.

برج الحوت

أنت تجد العمل ممتعا لأنك مفعم بالطاقة، ولذلك تستطيع القيام بالمهام الصعبة وأن تنال رضا رئيسك في العمل. يحب الزملاء حسك الفكاهي ولذلك يحاولون الاقتراب منك طوال الوقت. الأمور تسير بشكل جيد في حياتك الشخصية أيضا، وعليك أن تقابل الشريك أو أقرب الأصدقاء لتقضي معهم معظم وقتك.