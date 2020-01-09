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تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

2020/01/09 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

يتوقع المعهد الوطني للصد الجوي أن يشهد طقس، الخميس، ضباب محلي في الصباح ثم سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالشمال والمناطق الغربية مع نزول بعض الأمطار.

وتهب الريح جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س. ويكون البحر متموجا، أما درجات الحرارة فتشهد ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى عامة بين 13 و 18 درجة وتكون في حدود 09 درجات بالمرتفعات الغربية.

وتشيرالتوقعات الجوية ليوم غد، الجمعة، إلى ظهور سحب أحيانا كثيفة مع نزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الشرقية وتشمل محليا بعد الظهر بقية الجهات.
تهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س كما تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية.
ويكون البحر متموجا فقليل الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 13 و 18 درجة وتكون في حدود 09 درجات بالمرتفعات الغربية.

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