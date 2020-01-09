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بنزرت: القاء القبض على 33 شخصا مفتشا عنهم وتحرير محاضر وخطايا خلال حملة امنية

2020/01/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكنت مصالح الحرس الوطني بولاية بنزرت، خلال حملة أمنية كامل نهار أمس الاربعاء، من القاء القبض على 33 شخصا مفتشا عنهم في قضايا مختلفة، وفق ما أفاد به مصدر أمني مسؤول (وات).

واضاف ذات المصدر أنه تم خلال الحملة التي تولى الاشراف عليها مدير اقليم الحرس الوطني ونفذتها وحدات الحرس الوطني (بجميع اختصاصاتها) بالتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي للأمن، تحرير 9 محاضر جبائية و115 محضرا عدليا، وتعليق 16 رخصة سياقة وحجز سيارة، وتحرير 72 مخالفة رادار ومخالفات ل6 دراجات نارية، وحجز 5 وسائل نقل محل تتبع قضائي، الى جانب تنفيذ 1754 مراقبة على الأشخاص و938 مراقبة على الوسائل، وتنفيذ 13 مداهمة على المناطق المصنفة أمنيا ب”الخطيرة”.

وفي ذات السياق، تولت مصالح الحرس الوطني في إطار عملها الرقابي واحترام تراتيب البناء، تحرير 5محاضر من أجل البناء دون احترام للإجراءات القانونية، وتحرير محضر فتح محل مهني دون ترخيص، ومخالفتين صحيتين، ومحضرين اقتصاديين، وحجز كميات هامة من مواد البناء متمثلة في 80 كلغ من الحديد و100 قطعة أجر، و20 كيسا من الاسمنت، وفق نفس المصدر.

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