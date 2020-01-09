عاجل/الجملي يكشف: “التعرّف على مصدر تسريب تشكيلة الحكومة قبل الإعلان عنها”

كشف رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، أنه تم التعرف على مصدر تسريب تشكيلة حكومته ليلة الإعلان عنها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح الحبيب الجملى لاذاعة”شمس أف أم” أنه تعرّف على مصدر التسريب قائلا “ليس من دوائري أنا ولا من دوائر رئيس الجمهورية بل من دوائر أخرى ولا أقول أنها حركة النهضة”.

وأشار إلى أنه سيكشف عنه بعد الجلسة العامة يوم الجمعة المقبل.

يذكر أنه تم تسريب تشكيلة الحكومة المقترحة بالكامل على الفايسبوك قبيل الإعلان عنها من طرف الحبيب الجملي وهو ما أثار موجة من الاستياء خاصة وأن التسريب جاء مباشرة بعد أن امتنع الجملي عن تقديمها للصحفيين في لقائه معهم .