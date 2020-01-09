من بينهم 3 حوامل: تفاصيل اصابة 11 شخصا في حادث اصطدام بين سيارة اسعاف وسيارة خاصة..

جد في حدود الساعة الثالثة وأربعين دقيقة من بعد ظهر اليوم الأربعاء حادث اصطدام عنيف بين سيارة خفيفة و بين سيارة إسعاف صحة عمومية بالطريق الرابطة بين سليانة ومعتمدية بوعرادة اسفر عن اصابة 11 شخصا اصابات متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى الجهوي بسليانة وفق ماصرّح به المدير الجهوي للحماية المدنية في سليانة العميد عادل العبيدي لمراسلة(وات).

وأضاف ذات المصدر ان السيارة الخفيفة كان على متنها 6 ركّاب من بينهم رضيع فيما تقل سيارة الاسعاف 3 نساء حوامل وسائقا و قابلة لافتا إلى أنه تم تسخير 3 سيارات إسعاف تابعة للحماية المدنية لنقل المصابين.

من جهته أكد مدير المستشفى الجهوي في سليانة كمال العجمي ان الحالة الصحية للمرضى مستقرة و بصدد تلقي العناية اللازمة لافتا إلى انه تمّ تحويل امرأة من بين 3 الحوامل إلى قاعة العمليات لإجراء عملية قيصرية للولادة خاصة انها في الشهر 9 و حان موعد ولادتها.

يذكر أن سيارة الاسعاف كانت متجهة لتقل النساء الحوامل الى مستسفى وسيلة بورقيبة في العاصمة.