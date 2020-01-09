وزارة التعليم العالي تعلن عن فتح باب الترشح للحصول على منح دراسية بالهند لفائدة الطلبة التونسيين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب الترشحات للمشاركة في 10 منح دراسية بالهند وضعها المجلس الهندي للعلاقات الثقافية على ذمة الطلبة التونسيين، وذلك في اطار التعاون الهندي الافريقي.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها نشرته على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، أمس الاربعاء، ان المنح الدراسية تتعلق بجميع الاختصاصات الجامعية والمستويات باستثناء الدراسات الطبية وشبه الطبية وشعبة الموضة.

ودعت الطلبة الحاصلين على درجة الدكتوراه بالتسجيل قبل انقضاء يوم 31 جويلية 2020، فيما حدد اخر اجل لتقديم التشرحات بالنسبة لبقية الاختصاصات والمستويات يوم 31 جانفي 2020.

من جهتها، وضعت الحكومة الرومانية منح دراسية لفائدة الطلبة التونسيين الحاصلين على الاجازة والماجستير والدكتوراه في عدة اختصاصات.

وقد حدّدت الاختصاصات الجامعية للراغبين في المشاركة، على غرار العلوم السياسية والادارية وشعبة علوم التربية والثقافة والحضارة الرومانية والصحافة والدراسات التقنية وشعبة البيترول والغاز والعلوم الفلاحية واختصاص البيطرة والهندسة والفنون المرئية.

ويغلق باب الترشحات يوم 1 فيفري 2020 للراغبين في التسجيل.