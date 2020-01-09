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وزير الخارجية السعودي يؤدى زيارة بيوم الى تونس

2020/01/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

يؤدي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الخميس زيارة إلى تونس، برفقة الوزير أحمد بن عبد العزيز قطان وزير الدولة للشؤون الإفريقية.

ويلتقي المسؤولان السعوديان خلال هذه الزيارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لتسليمه رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفق ما صرّح به ل(وات) اليوم الخميس سفير المملكة العربية السعودية بتونس محمد بن محمود العلي .

وتتزامن هذه الزيارة مع الزيارة التي يؤديها وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان اليوم إلى تونس للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

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