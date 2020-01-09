فيديو/هذا ما قاله رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته الليلية للقصرين..

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال زياته لولاية القصرين ليلة البارحة أنه “حان الوقت لمراجعة الدستور و القانون الانتخابي والانتقال الفعلي إلى الجمهورية الثانية” وفق تعبيره.

وقال قيس سعيد متوجها بالكلام اهالي القصرين ينتظرون بزوغ شمس فجر جديد متابعا “الدستور الحقيقي هو الذي خطه الشباب على الجدران”..