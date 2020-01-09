فيديو/هذا ما قاله رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته الليلية للقصرين..

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال زياته لولاية القصرين ليلة البارحة أنه “حان الوقت لمراجعة الدستور و القانون الانتخابي والانتقال الفعلي إلى الجمهورية الثانية” وفق تعبيره.
وقال قيس سعيد متوجها بالكلام اهالي القصرين ينتظرون بزوغ شمس فجر جديد متابعا “الدستور الحقيقي هو الذي خطه الشباب على الجدران”..
قيس سعيّد: 'حان الوقت لمراجعة الدستور و القانون الانتخابي والانتقال الفعلي إلى الجمهورية الثانية'
قيس سعيّد: 'حان الوقت لمراجعة الدستور و القانون الانتخابي والانتقال الفعلي إلى الجمهورية الثانية'
Publiée par Tunivisions Magazine sur Mercredi 8 janvier 2020