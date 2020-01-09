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الحرس الوطني يحذر من الضباب الكثيف في الطرقات السيارة

2020/01/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

حذرت الإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم الخميس، من وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطرقات السيّارة التالية:

/الطريق السيّارة أ3 (تونس/ بوسالم) من الكلم 48 مستوى محول تستور إلى الكلم 119 مستوى إستخلاص بوسالم.
/الطريق السيّارة أ1 (الحمامات/ مساكن) من الكلم 66 مستوى بوفيشة إلى الكلم 89 مستوى إستخلاص النفيضة

ودعت في بلاغ لوزارة الداخلية مُستعملي الطريق للتعديل من السرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان وعدم المجازفة والتقيّد بقواعد السير والجولان وإستعمال الأضواء أثناء التنقل.

واضافت انه يُمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المرُوري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية: 71.963.512 71.960.448
كما يُمكن الإتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

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