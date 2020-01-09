جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الخميس 9 جانفي 2020

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الخميس ، عددا من الاخبار الوطنية من ابرزها الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف يعتبر ان سيناريو عدم المصادقة على الحكومة التي إقترحها والمرور إلى حكومة الرئيس ” مضيعة للوقت في مرحلة حرجة تمر بها البلاد ” …ووزير العدل المقترح في حكومة الجملي يعتبر نفسة ” كفاءة وطنية غير متحزبة ” اضافة الى سماء الوطن العربي تشهد أول ظاهرة فلكية في عام 2020 .

وقد تطرق موقع اذاعة ” موزاييك اف ام ” الى الحوار الذي ادلى به رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في برنامج ” احلى صباح ” حيث اعتبر أن سيناريو عدم المصادقة على الحكومة التي إقترحها والمرور إلى حكومة الرئيس ”مضيعة للوقت في مرحلة حرجة تمر بها البلاد ”.

وأكد رئيس الحكومة المكلف ، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد له أنه لا يرغب في الذهاب إلى ”حكومة الرئيس” وهو من مرر تركيبة الحكومة ويريد المصادقة عليها ، مضيفا قوله ”حكومة الرئيس ليست في ذهن الرئيس ولا يرغب فيها ”.

وأضاف الجملي ، ” انه كون الفريق الحكومي على أساس أنه فريق مستقل.. ويتعهد بتحوير الحكومة بعد المصادقة عليها في حال ثبت بالوثائق والأدلة عدم إستجابة الأعضاء الذين إقترحهم لشروط النزاهة ونظافة اليد والإنتماء السياسي” وفق تعبيره.

واورد موقع اذاعة ” شمس اف م” تصريحا لوزير العدل المقترح في حكومة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ، هادي القديري اكد فيه عدم انتمائه لحركة النهضة ، معتبرا نفسه ” كفاءة وطنية غيرمتحزبة وغير مسيسة ومثال للقاضي المستقل “.

واضاف القديري ، خلال حضوره ببرنامج “الماتينال” أنه قضى 34 عاما في القضاء ودافع عن إستقلالية القضاء خلال فترة بورقيبة وذلك في سياق رده على زميله أنس الحامدي الذي شكك في استقلاليته .

وشدد القديري على أنه لم يكن رئيسا لديوان نور الدين البحيري خلال فترة توليه حقيبة العدل ، موضحا انه لم يطالب بتمديد فترة مباشرته للعمل “.

وجاء في موقع ” الشروق اونلاين ” ، ان أحد الوزراء المقترحين بحكومة الحبيب الجملي، مثل أمس الأربعاء ، أمام أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كمتهم بمعية موظفين اثنين بإحدى البنوك وذلك في قضية تتعلق بشبهة فساد مالي واختلاسات تتعلق بإحدى الشركات، وقد تم عرضهم على القيس في انتظار مواصلة التحقيقات معهم .

وافاد موقع قناة ” نسمة ” ان الرئيس المدير العام للخطوط التونسية إلياس المنكبي، اكد خلال الجلسة العامة العادية للشركة على ضرورة تسريح 4800 موظف من الشركة لاستعادة توازنها على المدى القصير.

وبيّن المنكبي، أن استعادة توازن الشركة يتطلب عدم تجاوز عدد الموظفين لـ 3000 موظف خاصة وأن كتلة أجور الخاصة بـ 7800 موظف يعملون حاليا صلب الشركة غير قابلة للتحكم ، موضحا ان أسطول الشركة الحالي يضم 28 طائرة بمعدل 280 موظفا لكل طائرة، في حين أن الطائرة الواحدة لا تتطلب أكثر من 80 موظفا وفق المعايير الدولية.

ونشر موقع قناة ” تلفزة تي في ” ، ان سماء الوطن العربي تشهد أول ظاهرة فلكية تطل في السماء في عام 2020. وتتمثل هذه الظاهرة في خسوف شبه ظل للقمر، وسوف يستغرق هذا الخسوف في جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات

و5 دقائق تقريباً، ويمكن رؤيته في مصر وكذلك في المنطقة العربية.

واضاف ، ان قرص القمر سيبقى مضيئاً بالكامل خلال مدة الخسوف ، وهذا سينطبق على جميع خسوفات القمر في 2020 ، لكونها

من نوع شبه الظل، مبينا انه لا يمكن رؤية هذا الخسوف بالعين المجردة ويمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف حسب ذات الموقع .