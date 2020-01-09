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تطاوين: متابعة لمستجدات الوضع في ليبيا والاستعداد لاستقبال اللاجئين

2020/01/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تحوّل، اليوم الخميس، وفد بقيادة والي الجهة، عادل الورغي، إلى معتمدية رمادة لمعاينة الموقع الذي تم اختياره في “الفطناسية” والذي يبعد حوالي 15 كلم عن رمادة، لاستقبال اللاجئين المحتمل توافدهم على الجهة هربا من الحرب الدائرة بالعاصمة الليبية طرابلس والمدن المجاورة لها.

وكان أعضاء المجلس الجهوي للأمن بتطاوين، قد عقدوا مساء أمس الاربعاء، اجتماعا خصّص لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال اللاجئين والطرق الكفيلة بحماية التراب التونسي من المندسين والعناصر الارهابية الفارّة من ليبيا.

وشدّد الحاضرون، على ملازمة اليقظة والحيطة التّاميْن والمراقبة المستمرة لكل ما من شأنه أن يمس أمن البلاد وسلامتها.

وتطرّق المجلس كذلك، خلال اجتماعه الذي حضره ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس، إلى المسائل الاجتماعية والرعاية الصحية للاجئين وكيفية توفير كل الظروف المناسبة لاسعاف ونجدة الجرحى والاهتمام بهم وتوفير الحاجيّات الانسانية والخدمات الضرورية والحياتيّة لهم.

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