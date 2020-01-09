تونس: ترتيبات الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة المقترحة

قالت النائب نسرين العماري، مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب المكلفة بالإعلام،في تصريح إعلامي، إثر اجتماع مكتب البرلمان اليوم الخميس، إن الجلسة العامّة لمنج الثقة للحكومة المقترحة والمقررة ليوم غد الجمعة، ستنطلق في حدود الساعة التاسعة صباحا وسيتم عرض برنامج الحكومة ثم يتم فتح باب النقاش للنواب بمعدل 3 دقائق لكل نائب.

ويشترط لنيل ثقة البرلمان الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي 109 أصوات.

وتكون ترتيبات الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة المقترحة كالآتي:

– يوزّع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة العامة المخصّصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملفا يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا

موجزا بأعضائها.

– يتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة، ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلّف الذي يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.

– تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام، ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجدّدا للتفاعل مع تدخلات

أعضاء المجلس.

ترفع الجلسة العامّة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثّقة. ويتم التصويت على الثّقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة

المسندة لكلّ عضو.