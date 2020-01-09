نابل: شاب يضرم النار في جسده

أقدم شاب يبلغ من العمر 35 سنة صباح اليوم الخميس على إضرام النار في جسده وذلك احتجاجا على تغيير المكان المخصص لعرض منتوجاته بالسوق الأسبوعية بمدينة نابل، وفق ما ذكره مصدر أمني ل (وات)

وتفيد آخر المعطيات أن الحالة الصحية للمتضرر مستقرة بعد إصابته ببعض الحروق على مستوى الوجه واليدين وهو بصدد تلقي الاسعافات اللازمة بالمستشفى الجهوي الطاهر المعموري بنابل.

وللاشارة فقد تم اليوم الخميس الانطلاق في تنفيذ قرار إلزام الباعة بالانتصاب داخل السوق الاسبوعية التي تمت تهيئتها بكلفة تناهز 220 ألف دينار بهدف التصدي للانتصاب بالانهج المجاورة للسوق نظرا لما يسببه من اكتظاظ و تعطل لحركة المرور.