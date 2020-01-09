المهدية: عدد من أطباء المستشفى الجامعي الطاهر صفر يحتجون على نقص الموارد البشرية في قسم الأشعة

نظم عدد من أطباء المستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية تعبيرا عن رفضهم مواصلة العمل بقسم الأشعة في ظل ما يشهده من نقص في الموارد البشرية.

وأفاد ممثل النقابة الأساسية للاستشفائيين الجامعيين بالمستشفى المذكور، الدكتور صبحي الغانمي، أن الوقفة الاحتجاجية تأتي مساندة لرئيسة قسم الأشعة التي تعمل رفقة طبيبين اثنين فقط لتلبية حاجيات مختلف الأقسام فيما يتعلق بالصور الطبية.

وأوضح ذات المصدر في تصريح لـ(وات)، أن هذا القسم، الذي اعتبره “قسما حساسا لارتباطه بمختلف أقسام المستشفى يعمل فقط بطبيب استشفائي جامعي واحد مقارنة بعمل أقسام نظيرة بمستشفيات أخرى بحوالي 15 طبيبا”.

وبيّن، في سياق متصل، أنه تم مؤخرا نقلة طبيبة جامعية كانت تعمل بهذا القسم، ما أدى الى استحالة العمل به، فضلا عن تعطيل نسق إسداء الخدمات لفائدة بقية الأقسام وما ينجر عنه من بطء وطول انتظار في صفوف المرضى.

ويؤمّن قسم الأشعة بمستشفى الطاهر صفر، يوميا، أكثر من 40 صورة بالأشعة و45 كشفا بالصدى و15 صورة للثدي، علاوة على اضطرار أحد العاملين بالقسم في حالات معينة للتنقل مع المرضى الذين يقومون بصور بالرنين المغناطيسي بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.

ودعا المحتجون، إلى التّسريع بسد الشغور الذي يعانيه قسم الأشعة، الى جانب تعيين أطباء استشفائيين جامعيين للتخفيف من المعاناة التي يواجهونها وللتسريع في نسق تقديم الخدمات الطبيّة المسداة للمرضى.