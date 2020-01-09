بورصة تونس ستشهد سنة 2020 إدراج ثلاث او اربع شركات

“ستشهد سنة 2020 إدراج ثلاث أو أربع شركات”، حسب ما صرّح به المدير العام لبورصة الاوراق المالية بتونس، بلال سحنون، لـ”وات”، الخميس.

وأوضح سحنون أنّ “هذه الشّركات تنشط في قطاعات التّأمين والنّسيج والبعث العقاري”، موضحا أنّ ملفات هذه الشّركات، رغم أنّها في مرحلة متقدمة على مستوى الوسطاء بالبورصة، فإنّه لم يتم تقديمها، بعد، للبورصة.

وتعدّ بورصة تونس، حتّى اليوم، 81 مؤسسة مدرجة، منها 13 في السوق البديلة و69 في السوق الرئيسية.

ولم تشهد بورصة الاوراق المالية بتونس، سنة 2019، أيّ عمليّة إدراج في حين سجّل سنة 2018 إدراج في السّوق الماليّة.