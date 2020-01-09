عاجل/متابعة: منهم 5 لديهم علاقة مباشرة بملفات الفساد: هذا عدد الوزارء وكتاب الدولة الذين تحوم حولهم شبهات..

وجه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم الخميس 9 جانفي 2020 مراسلة لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي حول شبهات فساد تحوم حول عدد من المرشحين لحقائب وزارية وكتابات دولة وان عدد المعنيين بالمراسلة 5 وزراء.

وكشف موقع الشارع المغاربي نقلا عن مصادر وصفها بالمطلع ان 12 بين وزير وكاتب دولة في الحكومة المقترحة تحوم حولهم شبهات فساد ، والى انه تبين ان 5 منهم لهم علاقة مباشرة في ملفت فساد وان الهيئة فضلت ايفاء الجملي باسماء 5 من الوزراء المقترحين لثبوت” الشبهة ” و” المسؤولية المباشرة فيها” .