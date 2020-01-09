رئيس الجمهورية يتلقّى دعوة من العاهل السعودي لأداء زيارة رسمية إلى المملكة

التقى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الذي سلّمه دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لأداء زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.

وستخصّص هذه الزيارة، وفق ما صرّح به الدبلوماسي السعودي عقب اللقاء، “لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الإهتمام المشترك”.

وجدّد الضيف بالمناسبة تمنياته لتونس ب”المزيد من الإستقرار السياسي ومزيد التعاون بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة”.

يّذكر أن وزير الخارجية السعودي كان مرفوقا بوزير الدولة للشؤون الإفريقية، أحمد بن عبد العزيز قطان.