وزير العدل يكشف حقيقة تولّي منصب مدير ديوان نور الدين البحيري

عاجل/متابعة: منهم 5 لديهم علاقة مباشرة بملفات الفساد: هذا عدد الوزارء وكتاب الدولة الذين تحوم حولهم شبهات..

حريق هائل في منزل والد ايهاب توفيق (فيديو)

نابل: شاب يضرم النار في جسده

رئيس الجمهورية يتلقّى دعوة من العاهل السعودي لأداء زيارة رسمية إلى المملكة

2020/01/09 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

التقى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الذي سلّمه دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لأداء زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.

وستخصّص هذه الزيارة، وفق ما صرّح به الدبلوماسي السعودي عقب اللقاء، “لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الإهتمام المشترك”.

وجدّد الضيف بالمناسبة تمنياته لتونس ب”المزيد من الإستقرار السياسي ومزيد التعاون بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة”.

يّذكر أن وزير الخارجية السعودي كان مرفوقا بوزير الدولة للشؤون الإفريقية، أحمد بن عبد العزيز قطان.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn