عاجل/ تعزيزات عسكريّة على الحدود التونسيّة الليبيّة

ذكرت وزارة الدفاع الوطني أن الوحدات العسكرية بمختلف تشكيلاتها على أهبة الإستعداد للتدخل الفوري بجميع الوسائل متى إستوجب الأمر ذلك، علما وأن حركة العبور بالمعابر الحدودية تسير بنسق عادي مع مواصلة بعض الأنشطة غير الشرعية كالتهريب ومحاولات التسلل العرضيّة إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية والتي تتصدى لها الوحدات العسكرية في كل مرّة دون تسجيل أي عملية من شأنها المساس بالأمن القومي.

وأكدت الوزارة أنه قد تم في الغرض تدعيم السيطرة وتعزيز المراقبة على طول الشريط الساحلي والمجال الجوي ودعم الترتيبة الدفاعية بالمناطق الحدودية الجنوبية الشرقية وكذلك المرتفعات الغربية.