  إحباط رحلة موت تضم 14 فردا من بينهم 10 أطفال

تمكنت الوحدات العائمة التابعة للحرس البحري بالمهدية، الخميس، من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، بعد إيقاف مركب بسواحل مدينة ملولش

وعلى متنه 14 طفلا دون الثامنة عشرة سنة، وفق ما أكده مصدر من الحرس البحري.

وأوضح ذات المصدر أن الوحدات نجحت، خلال نفس العملية، في القبض على منظم عملية الهجرة غير الشرعية وربان القارب اللذان سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما، وفق ما أذنت

به النيابة العمومية.

وبين المتحدث أن أربعة من بين الموقوفين تقل أعمارهم عن 15 سنة، فيما تترواح أعمار ستة آخرين بين 16 و18 سنة والباقون من الشباب والكهول، دون أن يقدم معطيات عن الولايات التي

قدموا منها.

وتشهد ولاية المهدية، التي يبلغ طول سواحلها 75 كلم، تطورا نوعيا وكميا في عمليات الهجرة السرية، التي باتت تشمل الأطفال والنساء والعائلات، في بعض الأحيان، وتنجح في مغادرة السواحل،

رغم العدد الهام للعمليات التي يتم إحباطها أسبوعيا.