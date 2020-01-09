حجز 2440 قرصا مخدرا بسوسة  و 20 صفيحة زطلة ببن عروس



حجزت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة، بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية، ليلة الثلاثاء الفارط، 2440 قرصا مخدرا من نوع “إكستازي” وكمية من مخدر “الكوكايين”، الى جانب مبلغ مالي قدره 400 دينار، كانت بحوزة 3 أشخاص من جنسية دولة مجاورة.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، بأنه تم العثور على المخدرات المحجوزة بعد مداهمتها منزل الموقوفين، وذلك بناء على معلومات وبعد مراجعة النيابة العمومية، التي أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا، وحجز كمية المخدرات وسيارات المظنون فيهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

وجاء في بلاغ ثان للوزارة، أنه بناء على معلومات، عثرت دوريات مشتركة تابعة للفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببنعروس، أمس الاربعاء، على 20 صفيحة من مخدر القنب الهندي “الزطلة” تزن حوالي كيلوغرامين، ومبلغا ماليا قدره 2600 دينار من عائدات الاتجار في المخدرات، كانت مخفية داخل سيارة خاصة على مستوى مدخل حي هلال.

وأوضحت أنه كان على متن السيارة شخصان سنهما 35 سنة ويقطنان بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة، اعترفا بالتحري معهما، بأنهما ينشطان ضمن شبكة مختصة في ترويج المخدرات، مؤكدة أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما لمواصلة التحريات، والمساعي حثيثة لالقاء القبض على بقية عناصر الشبكة.