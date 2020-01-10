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تونس : ضباب كثيف يحجب الرؤية بعدد من الطرقات السيارة

2020/01/10 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني صباح اليوم الجمعة عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطرقات السيّارة التالية: -الطريق السيّارة أ3 من الكلم 66 مستوى وادي الزرقاء إلى حدود الكلم 102 مستوى بوسالم.

-الطريق لسيارة أ3 من الكلم 00 مستوى مدخل السريعة الى حدود الكلم 11 مستوى استخلاص المرناقية ودعت مُستعملي الطريق التعديل من السرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان وعدم المجازفة والتقيّد بقواعد السير والجولان وإستعمال الأضواء أثناء التنقل.

ويمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المرُوري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512 71.960.448 كما يُمكن الإتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

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