تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم وغدا..

يتسم الطقس اليوم الجمعة، بظهور ضباب محلي في الصباح ثم سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الشرقية وتشمل محليا بقية الجهات.

وتهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س كما تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية.

ويكون البحر متموجا. وتتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 13 و 18 درجة وتكون في حدود 9 درجات بالمرتفعات الغربية.

أما التوقعات الجوية ليوم غد السبت، فتشير إلى أن السماء ستكون مغشاة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والوسط و محليا الجنوب.

وتهب الريح شمالية شرقية قوية نسبيا من 25 إلى 45 كلم/س قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية.

ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و 16 درجة وتكون في حدود 08 درجات بالمرتفعات الغربية.