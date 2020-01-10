كتلة ائتلاف الكرامة تتجه نحو التصويت لفائدة الحكومة

قال زياد الهاشمي عضو ائتلاف الكرامة ، ” إن كتلة الائتلاف ارتأت عقب اجتماعها صباح اليوم الجمعة بالبرلمان، أن يكون الاتجاه الأقرب هو التصويت للحكومة المقترحة من المكلف بتشكيل الحكومة الحبيب الجملي”.

ولاحظ، في تصريح إعلامي عقب الاجتماع، أن الكتلة ستستمع لعرض رئيس الحكومة المكلّف، وأنها ستتجه نحو التصويت لفائدة الحكومة المقترحة. يذكر أن كل الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب، عبرت خلال يوم أمس والأيام القليلة الماضية عن مواقفها من التصويت لحكومة الحبيب الجملي، حيث أكدث حركة النهضة الممثلة بأكثر المقاعد في البرلمان (54 مقعدا) إثر اجتماع مجلس الشورى البارحة، أنها ستصوت لفائدة الحكومة المقترحة، في حين أعلن حزب قلب تونس والذي يمثل الكتلة في البرلمان (38 نائبا) أنه لن يصوت للحكومة المقترحة، وسط تردد أنباء عن انقسامات في الكتلة وعن اعتزام جزء هام التصويت لفائدة الحكومة . كما أعلنت الكتلة الديمقراطية (41 نائبا) وكتلة الإصلاح الوطني (15 نائبا) وكتلة الحزب الدستوري الحر (17 نائبا) وكتلة تحيا تونس (14 نائبا) عن عدم التصويت لصالح حكومة الحبيب الجملي المقترحة اليوم .