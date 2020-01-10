وزارة الدفاع تؤكد تدعيم السيطرة وتعزيز المراقبة بالمناطق الحدودية..

نبيل القروي: الحكومة التي اقترحها الجملي هي حكومة كفاءات نهضوية ولا تمثل المشهد البرلماني الجديد

هام/من بينها الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي: اقرار اجراءات جديدة تهم أصحاب الدخل غير القار

وزير العدل يكشف حقيقة تولّي منصب مدير ديوان نور الدين البحيري

كتلة ائتلاف الكرامة تتجه نحو التصويت لفائدة الحكومة

2020/01/10 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

قال زياد الهاشمي عضو ائتلاف الكرامة ، ” إن كتلة الائتلاف ارتأت عقب اجتماعها صباح اليوم الجمعة بالبرلمان، أن يكون الاتجاه الأقرب هو التصويت للحكومة المقترحة من المكلف بتشكيل الحكومة الحبيب الجملي”.

ولاحظ، في تصريح إعلامي عقب الاجتماع، أن الكتلة ستستمع لعرض رئيس الحكومة المكلّف، وأنها ستتجه نحو التصويت لفائدة الحكومة المقترحة. يذكر أن كل الكتل النيابية بمجلس نواب الشعب، عبرت خلال يوم أمس والأيام القليلة الماضية عن مواقفها من التصويت لحكومة الحبيب الجملي، حيث أكدث حركة النهضة الممثلة بأكثر المقاعد في البرلمان (54 مقعدا) إثر اجتماع مجلس الشورى البارحة، أنها ستصوت لفائدة الحكومة المقترحة، في حين أعلن حزب قلب تونس والذي يمثل الكتلة في البرلمان (38 نائبا) أنه لن يصوت للحكومة المقترحة، وسط تردد أنباء عن انقسامات في الكتلة وعن اعتزام جزء هام التصويت لفائدة الحكومة . كما أعلنت الكتلة الديمقراطية (41 نائبا) وكتلة الإصلاح الوطني (15 نائبا) وكتلة الحزب الدستوري الحر (17 نائبا) وكتلة تحيا تونس (14 نائبا) عن عدم التصويت لصالح حكومة الحبيب الجملي المقترحة اليوم .

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn