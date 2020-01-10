في الحب والمال/ هذا ما يخفيه لكم حظكم اليوم

الحمل

مهنياً: القمر المكتمل في برج السرطان بالاضافة الى الخسوف يجعلك تتعرض لخيبة أمل زعل وحزن كما قد تثار قضايا قانونية لا علاقة بوضع عائلي مهم قد يطرأ كما يشير الى اوضاع مالية او صحية متازمة.

عاطفياً: بانتظارك مرحلة مقبلة من المحطّات اللافتة والمتطورة في العلاقة بالشريك ستكون لمصلحتك إذا وظفتها كما يجب

صحياً: حاول قدر الإمكان التزام مواعيد التوجه إلى النادي الرياضي وممارسة التمارين المطلوبة منك

الثور

مهنياً: الخسوف الحاصل اليوم مع قمر مكتمل في السرطان يشير الى تغيير مهم في حياتك المالية ويوفر لك فرصة مادية مناسبة لذلك حاول ان استفد من الأجواء المريحة في العمل لكي تفكر في مشاريع جديدة وتمتن أوضاعك المهنية والخاصة وتخطو خطوة كبيرة نحو الأمام

عاطفياً: قد ترغب في فتح صفحة جديدة مع الشريك، لكن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الجرأة%

صحياً: قد تكون على استعداد لتغيير نمط طعامك والسير بما يتناسب ووضعك الصحي الدقيق

الجوزاء

مهنياً: ان الخسوف الحاصل في برج السرطان اي في البيت الثاني في بيت المال يتحدث عن مصاريف ايضافية ومشاعر متناقضة وانفعالات كثيرة وقد تسود أجواء الغيرة والتملكية في حياتك المهنية، فانتبه.

عاطفياً: كن صبوراً وعاقلاً لأن الأجواء تتحسّن اليوم وتعود اليك الحماسة وتستعيد تفاؤلك باستمرارية العلاقة

صحياً: معروف عنك أنك تحب الرياضة وهذا اليوم تتبع الاتجاه إذ ترى نفسك تواقاً إلى الحركة والنشاط

السرطان

مهنياً: الخسوف الحاصل في برجك يتحدث عن بعض المفاجآت مزعجة ويدعوك الفلك الى الحذر والانتباه الى صحتك وسلامتك لان تاثيرات هذا الخسوف تطالك مباشرة بحيث تكون تاثيراته قوية على الوضع المهني او العائلي.

عاطفياً: السعادة هي عنوان هذا اليوم والأيام المقبلة، وهذا ما يريحك والشريك كثيراً، وتمضيان أجمل الأوقات الرومانسية

صحياً: حدد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحياً ومفيداً ومريحاً للمعدة

الاسد

مهنياً: لن يؤثر سلبا عليك خسوف القمر من السرطان لذلك لذلك وف تعيش يوما سهلا من الاتصالات ويجعل مقاربتك للناس والمفاوضات أكثر إيجابية، وتمضي الوقت بعيداً عن ضجيج الزملاء

عاطفياً: تنشط عاطفياً وتلتقي أشخاصاً في حفل أو مناسبة سعيدة ترتاح إلى صحبتهم

صحياً: قد تسمع خبراً مفاده أن أحد الأعزاء تعرّض لأزمة قلبية، فيتعكر مزاجك ثم ترتاح

العذراء

مهنياً: الخسوف من برج السرطان لن يؤثر سلبا عليك وقد تمرّ بيوم جيّد لا خيبات أمل فيه، ويجعلك تتغلب على كل ما تواجهه من مصاعب وعراقيل لم تكن في الحسبان إطلاقاً

عاطفياً: تكثر المناسبات والدعوات اليوم وجاذبيتك في تصاعد مستمر ما يزيد تعلق الشريك بك

صحياً: الصداع المتكرر الذي يصيبك يتطلب عرض نفسك على الطبيب المختص لوصف العلاج الملائم

الميزان

مهنياً: لا تستخف بالأمور، ولا تستخف في تاثيرات خسوف القمر المباشر عليك ولا تترك الانفعالات تذهب بك نحو الاحباط بل تعامل بعقل بارد مع الازمات فغالباً ما تتزامن تاثيرات القمر والمربع الفلكي والخسوف مع أوضاع معقّدة تراوح بين التراجع المعنوي والانزواء والأحزان

عاطفياً: تتحدث فتشدّ الأسماع إليك وتظهر فتخطف الأنظار، لكنك تصبو إلى الشراكة العاطفية والحب والأمان

صحياً: سارع إلى أحد خبراء التغذية واعرض عليه مشكلتك مع البدانة، فهو القادر على إيجاد الحل الناجع

العقرب

مهنياً: يحالفك الحظ مع انتقال القمر والخسوف الى برج السرطان المائي الصديق الذي يفتح امامك الابواب ، وقد تحقق ربحاً غير منتظر ولو أنك تميل إلى الانسحاب للعمل خلف الستار تحاشياً لأنظار الحساد.

عاطفياً: ركّز على علاقتك بالحبيب ولا تفكّر في أي شيء آخر قد يؤثر فيها أو يمكن أن يوترها ويدفعها باتجاه السلبية

صحياً: يوم مناسب لممارسة نشاط رياضي يخرجك من الروتين الذي يسيطر عليك

القوس

مهنياً: تشعر ببعض التعب والملل،بسبب خسوف القمر من السرطان الذي يدعوك الى الحذر إلا أنك سرعان ما تستعيد نشاطك وحيويتك ونهمك إلى تنفيذ المشاريع الكبيرة

عاطفياً: يحتاج الشريك إلى بعض الوقت للتفكير، أعطه ذلك وثق بأنه سيتخذ القرار المناسب

صحياً: لا بأس من ممارسة رياضة خفيفة لا تسبب لك الإرهاق وتفيدك صحياً

الجدي

مهنياً: تسير بعض الأمور بشكل تراجعي بسبب مواجهة خسوف القمر من برج السرطان المواجه لبرجك ، ما قد يتسبب ببعض الالتباس وسوء التفاهم في حياتك المهنية. وتكشف الأسرار فما عليك سوى التحقق من صحة المعلومات التي تملكها قبل بدء التنفيذ، واستشارة من هم أكبر منك للوقوف على آرائهم.

عاطفياً: لا بد من أن تقف على رأي الشريك في أمور حساسة، فالتفرد لن يؤدي إلى حسم الأمور كما تتمنّى

الدلو

مهنيا:ان خسوف القمر في السرطان يدعوك الى التخفيف من حدة التوتر والانتباه الى وضعك الصحي والانتباه الى تصرفاتك وكلامك بحيث تختلف في وجهات نظرك مع زملاء العمل فحاول أن تسوي الأمور بينكم بمحبة وكن منفتحاً على الجميع واستمع إلى النصائح.

عاطفياً: مصارحة الحبيب لك تعيد إليك الطمأنينة وراحة البال وتتعزز العلاقة بينكما وترتاحان نفسياً

صحياً: تترافق حياتك السعيدة مع صحة جيدة، وكلتاهما تكمل الأخرى، فهنيئاً لك

الحوت

مهنياً: الخسوف الحاصل في برج السرطان يحمل اليك تشويقا وتغييرا سعيدا ما يجعلك تدافع عن مواقعك وافكارك ومصالحك بطلاقة ولباقة، قبل أن تنهي دورة فلكية معينة وتبدأ جديداً وتشع ببريق وتستقطب التأييد

عاطفياً: الدعم الذي يوفره لك الشريك، يساعدك على تجاوز المصاعب التي أقلقتك ويخرجك من المأزق

صحياً: يكون هذا اليوم مناسباً للمراجعة الطبية، أو للخضوع لعملية جراحية إذا لزم الأمر