باجة: تسجيل 2063 مخالفة اقتصادية خلال سنة 2019

رفعت الادارة الجهوية للتجارة بباجة، 2063 مخالفة اقتصادية خلال كامل سنة 2019، كما حجزت عشرات الاف الاطنان من المواد الغذائية المختلفة، حسب تقرير صادر عنها تلقت (وات) نسخة منه.

وتم تسجيل اغلب المخالفات، وفق التقرير، فى قطاع الخضر والغلال (509 مخالفات)، والمواد الغذائية (555 مخالفة)، واللحوم الحمراء والبيضاء (136 مخالفة)، وفي قطاع المخابز والمرطبات (179 مخالفة) و المقاهي والمطاعم (225 مخالفة).

وتتعلق المخالفات، التى تم تسجيلها خلال عمل فرق المراقبة الاقتصادية او خلال تنفيذ حملات قطاعية، بالفوترة والترفيع فى الاسعار وعدم اشهار الاسعار، ثم بمخالفة الشروط الصحية وجودة المنتوج وممارسة انشطة غير مصرح بها والاحتكار.

من جهة اخرى، تم خلال نفس الفترة حجز عشرات الاف الكيلوغرامات من المواد الغذائية وخاصة المدعمة ومنها 52890 كلغ من الفارينة و9400 كلغ من السكر، وحجز قرابة 9 الاف لتر من الزيت.

وتم ايضا حجز كميات كبيرة من المواد المختلفة ومنه 15 الف علبة من التبغ و72 الف قطعة من علكة الدلفين المضرة للصحة و7 الاف كلغ من البطاطا والاف العلب من مصبرات الطماطم وكريمة الشكلاطة والمواد المدرسية مجهولة المصدر او التى تحتوى اخطارا صحية والسمن والعصير وغيره من المواد.

وقد ورد فى نفس التقرير انه تم تحرير 623 عقدا صلحيا اداريا مع عدد من مرتكبي المخالفات المذكورة.