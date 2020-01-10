تفاصيل القبض على عنصر ارهابي و حجز “كلاشينكوف” بالقصرين

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة 10 جانفي 2020 عن القاء القبض على عنصر إرهابي وحجز كلاشنيكوف بولاية القصرين.

وافادت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم، نشرته بموقعها الرسمي، أنّه “في إطار تعقب العناصر الإرهابية المتحصنة بالفرار بالمرتفعات الغربية لبلادنا، وعلى إثر توفر معلومات دقيقة لدى الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب، تمّ تنفيذ عملية إستباقية نوعية إستهدفت أحد قادة ما يسمى بـ”أجناد الخلافة” الموالية لتنظيم داعش الإرهابي”.

واضافت أنّ تنظيم “أجناد الخلافة” مختص في تصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة، وأنذ الموقوف إلتحق بالجبال التونسية في أوائل سنة 2013 وشارك في أغلب العمليات الإرهابية التي تبناها التنظيم المذكور وأنّه محل عدة مناشير تفتيش.

وأوضحت الوزارة أنّ العملية تمت بعد إستدراجه ونصب كمين له وإيقافه فجر يوم 9 جانفي 2020 بجهة حيدره التابعة لولاية القصرين وأنّه تم حجز بندقية من نوع كلاشنيكوف و189 خرطوشة ومخزني ذخيرة ومواد لتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة وأغراض أخرى مختلفة وأنّ الأبحاث لا تزال متواصلة على صعيد الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني.