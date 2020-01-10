فيديو/رفيق عمارة يكذب وينفي اشتراط القروي لضمانات من اجل تمرير الحكومة..وهذه التفاصيل..

كذب النائب عن قلب تونس رفيق عمارة ما روج اثر لقاء رئيس حركة النهضة في البرلمان راشد الغنوشي برئيس حزبه نبيل القروي بخصوص عقد صفقة لتمرير الحكومة.

ونفى عمارة في تصريح للمصدر على هامش جلسة منح الثقة للحكومة اشتراط القروي على الغنوشي توفير ضمانات والتعهد بتغيير الاسماء المقترحة على راس وزارات السيادة من اجل التصويت للحكومة.

وبين عمارة ان حزب قلب تونس اشترط في وقت سابق ومنذ المشاورات تحييد وزارات السيادة وهو ما لم يتم ولم يجدد ذلك اليوم مؤكدا ان حزبه ماض في عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي كما تم الاتفاق عليه في اجتماعه الوطني.

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