هذه التوقعات الطقس اليوم وغدا..

يتميز الطقس اليوم الجمعة 11 جانفي 2020 بضباب محلي في الصباح وسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الشرقية والجنوب ثم تشمل محليا بقية الجهات.

اما تساقط البرد بأماكن محدودة والريح شمالية شرقية قوية نسبيا من 30 إلى 40 كلم/س قرب السواحل و ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية.

اما البحر قليل الاضطراب فمضطرب.

والحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 10 و 15 درجة وتكون في حدود 08 درجات بالمرتفعات الغربية.

ويوم غد يتواصل نزول الأمطار المتفرقة وتكون مؤقتا رعدية بأغلب المناطق و تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشرقية بما في ذلك الجنوب الشرقي وبأقصى الشمال الغربي.

و الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا من 30 إلى 45 كلم/س قرب السواحل الشرقية و ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات.

أما البحر مضطرب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال في حين تتراوح الحرارة القصوى بين 10 و 15 درجة وتكون في حدود 08 درجات بالمرتفعات الغربية.