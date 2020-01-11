ضباب كثيف يحجب الرؤية بعدد من الطرقات السيارة..والداخلية تحذر..

اشارت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم السبت الى وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطرقات السيّارة التالية:

/الطريق السيارة أ3 (تونس /وادي الزرقاء) من الكلم 00 مستوى المرناقية إلى الكلم 66 مستوى إستخلاص وادي الزرقاء.

/الطريق السيارة أ1 (تونس /الحمامات) من الكلم 03 مستوى بومهل إلى الكلم 10 مستوى إستخلاص مرناق.

/الطريق الجهوية رقم 34 (مرناق /قرمبالية) من الكلم 10 مستوى مرناق إلى الكلم 23 مستوى قرمبالية.

/الطريق الجهوية رقم 35 (مرناق /جبل الرصاص) من الكلم 10 مستوى مرناق إلى الكلم 25 مستوى جبل الرصاص.

/الطريق الجهوية رقم 39 (فوشانة /بوجردقة) من الكلم 10 مستوى فوشانة إلى الكلم 23 مستوى مفترق بوجردقة.

ودعت في بلاغ لوزارة الداخلية مُستعملي الطريق التعديل من السرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان وعدم المجازفة والتقيّد بقواعد السير والجولان وإستعمال الأضواء أثناء التنقل.

ويُمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المرُوري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512

71.960.448

كما يُمكن الإتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.