البرلمان يعقد جلستين عامتين يومي 15 و 16 جانفي للنظر في عدد من مشاريع القوانين

يعقد مجلس نواب الشعب جلستين عامتين يومي الإربعاء والخميس 15 و 16 جانفي الجاري النظر في عدد من مشاريع القوانين ذات الصلة بالمجال المالي .

ووفق ما جاء على موقع مجلس نواب الشعب تتعلق مشاريع القوانين بمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبيةعدد 41/2019 ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية عدد 28/2019.

كما يتضمن جدول اعمال الجلستين العامتين النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية. عدد 56/2019 ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية متعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واتفاق تسهيل القروض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الايطالي، المبرمين في 18 مارس 2019.عدد 58/2019.

كما تنظر الجلسة العامة في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 جانفي 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع سدي تاسة وخلاد عدد 15/2019 ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية عدد 19/2019.-