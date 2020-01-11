عاجل/تطورات جديدة في قضية مقتل مقتحم منزل نانسي عجرم..وهذا ما كشفه تقرير الطب الشرعي..

في آخر مستجدات قضية اقتحام منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، كشف تقرير الطب الشرعي أن القتيل سوري الجنسية واسمه محمد حسن الموسى، وعمره 33 عاما، وقد أصيب بـ 17 طلقة في أماكن متفرقة من جسده.

وأظهر التقرير أماكن إصابة القتيل، وجاءت على الشكل التالي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ الأيسر.

وأكدت التقارير أن هناك اشتباها في وجود متورط آخر ساهم في قتل الشاب السوري بمنزل نانسي، حيث إن الرصاص أطلق من الأمام والخلف.

وكانت عائلة الموسى رفضت الدفن بسبب قيام القاضية بالنيابة الاستئنافية بإطلاق سراح فادي الهاشم زوج نانسي عجرم بضمان محل إقامته، إلا أنها بعد تفاوضات قبلت بالدفن.

وقال محامي عائلة الشاب القتيل في بيان وفق ما نقلته العربية، إنه بعد تفاوض شاق مع عائلة محمد الموسى، قررت العائلة استلام الجثة الخميس، ودفنها في العاصمة السورية دمشق، تاركين للقضاء اللبناني أمر التحقيقات ومتابعة الدعوى عبر وكيلها القانوني، فيما تمنى محامي العائلة على الفنانة نانسي احتضان أولاد القتيل ورعايتهم، بحسب ما جاء في البيان.