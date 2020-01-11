البطولة الإنقليزية : المدرب كلوب يرغب في أن يتحلى ليفربول بصورة الفريق الذي يصعب توقعه

أعرب مدرب نادي ليفربول الإنقليزي، يورغن كلوب، عن رغبته في أن يتحلى لاعبوه بصورة الفريق “الذي يصعب توقعه”،

وذلك لدى تعامله مع المواجهة المرتقبة أمام مضيفه توتنهام اليوم السبت.

ويحل ليفربول (الأول ب 58 نقطة)، ضيفا على توتنهام، الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين (22) من البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم.

ويحتل فريق “ريدز” الصدارة بفارق 13 نقطة أمام أقرب منافسيه ليستر سيتي، حيث يواصل ليفربول (حامل لقب رابطة أبطال أوروبا) التقدم نحو إحراز اللقب للمرة الأولى منذ عام 1990، بينما يحتل توتنهام المركز السادس برصيد ثلاثين نقطة.

وفي موسم 2013-2014 قاد مورينيو فريق تشلسي للفوز على ليفربول 2-0 في البطولة، وهي الهزيمة التي كلفت ليفربول اللقب حينها، كما شكل مورينيو عقبة صعبة أمام ليفربول خلال فترة تدريبه لمانشستر يونايتد .

ووصف كلوب نفسه بـ “الشخص الطبيعي” أو “ذي نورمال وان”، مما قد يعد سخرية من مورينيو الملقب بـ “ذي سبيشيال وان” كما ذكر موقع صحيفة “أس” الإسبانية، وذلك في رده على سؤال عما إذا كان يشعر بسعادة بهذا اللقاء .

وقال الفني الألماني “نرغب في أن نكون فريقا لا يمكن توقعه، لذلك علينا أن نكون كذلك في هذه المباراة. علينا تقديم أشياء لا يمكنهم توقعها”.

ورغم تأخر توتنهام بفارق 28 نقطة خلف ليفربول، فإن كلوب وصف توتنهام ومدربه “بالمنافسين القويين”.

واختتم يورغن كلوب “إنه فريق منظم للغاية، ويكثف تركيزه في الجانب الدفاعي. الفريق يتمتع بإمكانيات فنية ولا يكتفي بذلك (الدفاع) فقط. فهو يضم العديد من اللاعبين في خط الوسط الذين يمكنهم صناعة الفرص”.