المنستير: تسجيل 2232 مخالفة اقتصادية سنة 2019 مقابل 1825 مخالفة سنة 2018

سجلت الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير 2232 مخالفة اقتصادية خلال القيام ب21130 زيارة ميدانية سنة 2019 مقابل 1825 مخالفة اقتصادية أثناء القيام ب19422 زيارة سنة 2018، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة احمد المثلوثي (وات).

وتعلقت جلّ المخالفات الاقتصادية سنة 2019 بغياب الفوترة، حيث سجلت 483 مخالفة اقتصادية منها 120 مخالفة اقتصادية على مستوى الطرقات، و473 مخالفة اقتصادية لعدم إشهار الأسعار و400 مخالفة للترفيع فيها، وذلك في قطاع الخضر والغلال والمواد الغذائية، كما شهدت سنة 2019 صدور 25 قرار غلق جلّها لمحلات بيع الخضر والغلال والتبغ والدواجن مقابل 12 قرار غلق سنة 2018.

وحجزت فرق المراقبة الاقتصادية، الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة سنة 2019 كميات من المواد الغذائية وغيرها من بينها 11 طنا ونصف من مادة الفرينة المدعمة بسبب الاخلال بتراتيب الدعم، و120 طنا من الخضر والغلال، وحوالي 38 ألف علبة تبغ محلي بسبب المضاربة حيث أعيد ضخها في مسالك التوزيع القانونية، وحوالي 20 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم وغير المدعم سواء بسبب الإخلال بتراتيب الدعم أو لغياب الفوترة.

كما حجزت فرق المراقبة الاقتصادية سنة 2019 مجموع 2013 زوجا من الأحذية الرياضية المهربة، و4 آلاف وحدة من المواد المدرسية مجهولة المصدر والكرّاس المدرسي المدعم والكراّس المدرسي غير المدعم، وبلغت قيمة الأموال المتأتية من المحجوزات سنة 2019 حوالي 350 ألف دينار لفائدة الخزينة العامة للدولة مقابل حوالي 70 ألف دينار سنة 2018، حسب ذات المصدر.