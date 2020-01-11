الغنّوشي يلتقي الرئيس التركي أوردوغان في اسطنبول



التقى رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي، اليوم السبت في اسطنبول، الرئيس التركي رجب طيّب أوردوغان، وفق ما أكّده المسؤول بمكتب الإعلام للحركة خليل البرعومي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

وأوضح البرعومي أنّ زيارة رئيس الحركة راشد الغنوشي (رئيس البرلمان التونسي) إلى تركيا “كانت بصفته الشخصيّة وباسم الحزب وبناء على موعد سابق”، مذكّرا بأنّه للغنوشي “علاقة خاصّة” بالرئيس التركي رجب طيّب أوردوغان ودعوته كانت بصفته الحزبيّة، وفق تصريحه.

وكانت وكالة الأناضول التركيّة أشارت إلى أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التقى اليوم السبت رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي في مدينة إسطنبول.

وأكدت أنّ الاستقبال جرى في المكتب الرئاسي بقصر دولمه بهتشه، حيث عقد الرئيس أردوغان لقاء مغلقا مع الغنوشي.