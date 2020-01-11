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رابطة الابطال الافريقية – الترجي الرياضي يحقق فوزا ثمينا (2-0) على فيتا كلوب في كينشاسا

2020/01/11 أخبار, المصدر مع وات, رياضة نيوز

حقق الترجي الرياضي التونسي حامل لقب النسختين الاخيرتين فوزا ثمينا على فيتا كلوب الكونغولي (2-0) في كينشاسا اليوم السبت في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة من دوري المجموعات من كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.
وسجل فوسني كوليبالي (21) وحمدو الهوني (90 ز10) هدفي تفوق الترجي الرياضي.
وتوقفت المباراة لدقائق عديدة بقرار من الحكم بسبب رمي المقذوفات من قبل جمهور فيتا كلوب.
وانفرد الترجي الرياضي بفضل هذا الفوز الثالث في دور المجموعات بالصدارة برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الرجاء البيضاوي المغربي الذي كان تعادل امس خارج قواعده في افتتاح الجولة مع شبيبة القبائل 0-0.
وياتي شبيبة القبائل في المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما يحتل فيتا كلوب المركز الاخير بنقطة واحدة.
ويلاقي الترجي الرياضي، الذي عزز حظوظه في التاهل الى الدور ربع النهائي، في الجولة القادمة الرجاء البيضاوي في رادس قبل ان يتحول في الجولة الختامية الى الجزائر لملاقاة شبيبة القبائل.
الترتيب:
1- الترجي الرياضي 10 4
2- الرجاء البيضاوي 7 4
3- شبيبة القبائل 4 4
4- فيتا كلوب 1 4

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