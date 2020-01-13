تونس: هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم ويوم غد..

بتميز الطقس بضباب محليا كثيف في صباح اليوم ثم يكون الطقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بأغلب الجهات وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بمناطق الجنوب الشرقي.

مع تساقط البرد بأماكن محدودة والريح من القطاع الشمالي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشرقية ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 35 كلم/س ببقية الجهات.

اما البحر قليل الاضطراب بالشمال ،مضطرب بخليج الحمامات وشديد الاضطراب ببقية السواحل.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 12 و 17 درجة وتكون في حدود 08 درجات بالمرتفعات الغربية.

ويوم غد تسجل أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة ببقية الجهات و الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا من 30 إلى 40 كلم/س قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق.

اما البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال.

و تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 12 و 17 درجة وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.