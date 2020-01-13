في الحب والمال/هذه توقعات الأبراج ليوم الاثنين 13 جانفي 2020

الحمل

عندما تقرر التعامل مع من حولك بأسلوب آخر، ستجد أكثر من عقبة وعائق، ولكن عليك أن تنفذ ما خططت له خاصة إذا كان هذا التخطيط للأفضل. أنت شخص مثقف وعلى قدر كاف من العلم، ولذلك يجب أن تستفيد من ذلك في حياتك الشخصية. الحبيب يعد لك مفاجأة اليوم فاستعد للتعرف عليها.

الثور

اعلم أن التخفيف قدر المستطاع من ساعات العمل ومضاعفة ممارسة الرياضة قرار صائب. تتسلم رسالة من الشريك تحمل إليك خبرا مهما يدخل البهجة إلى قلبك، فتقرر أن تكافئه بقضاء عطلة الأسبوع معه في أحد المنتجعات السياحية المميزة.

الجوزاء

ما يحدث هذا اليوم يجعلك متفائلا وإيجابيا. تأتيك اليوم فرص استثنائية جميلة جدا، استفد منها قدر المستطاع ووظفها في المجال الذي تنجح فيه.تعبّر عن نفسك بحنكة ومهارة تبرز مواهبك، فتكون الانطلاقة مهمة لفترة واعدة جدا مفعمة بالنتائج المفرحة والمفيدة.

السرطان

تستطيع اليوم الانتصار على أي معوقات وعقبات واجهتك خلال الفترة الماضية وذلك بمساعدة أحد أفراد الأسرة. عليك أن تهتم خلال الفترة القادمة بتسوية خلافاتك مع أقاربك .

الاسد

قد يكون اليوم غير مناسب للأنشطة الفكرية. يفضل الاهتمام بالمهام البسيطة التي لا تحتاج جهدا أو تفكيرا. يقدر الجميع الحالة التي تمر بها اليوم فلا تكن قلقا. في هذا اليوم، ننصحك بالاهتمام بصحتك وبمحاولة تجنب أي مواقف تعرضك للانفعال أو الغضب.

العذراء

الوقت الذي تمضيه في ممارسة الرياضة يكون مناسبا من أجل صحة أفضل. تهتم بشأن مالي ملح. يلقي هذا اليوم الضوء على اتفاق ما أو على فرصة للسفر لبلد أوروبي، أو على عملية شراء أو بيع قد تحصل منها على أرباح غير متوقعة.

الميزان

عندما تتذكر أفكارك التي دونتها خلال الفترة الماضية، ربما تصر اليوم على تنفيذ معظمها لأنك تظن أنك تأخرت وتكاسلت عن التفكير فيها بجدية. تميل اليوم للتحدث بحرص حتى مع أقرب الأشخاص إليك سواء في العمل أو في المنزل.

العقرب

من الصعب جدا اليوم التعامل مع أكثر من شخص في آن واحد نظرا لكثرة مسؤولياتك في الفترة الصباحية بالتحديد. لا تتعامل مع كل شيء بجدية فقد يمزح البعض معك. اهتم بأي عمل يتعلق بالتحقيقات أو بالمراجعة والفحص. هناك بعض الأخبار المهمة ستأتيك من مصدر غير متوقع.

القوس

إذا كنت تفكر في تجربة رياضة جديدة أو الحصول على وظيفة جديدة، حان الوقت لكي تفعل ذلك. كن شجاعا، فلا يوجد ما يقلق من الناحية المالية أو المهنية، فلديك ما يكفي لبدء مشروع جديد أو الاستثمار أو شراء بعض الأغراض المهمة لك ولأسرتك.

الجدي

يجب أن تتعلم المزيد اليوم عن العلوم الإنسانية. تعلم كيف تتواصل وتتفاعل مع محيطك حتى تكون شخصا ناجحا. تجنب اليوم استخدام وسائل الاتصالات وقم بزيارة أصدقائك في منازلهم وتواصل معهم وجها لوجه لتجديد أواصر العلاقة بينكم.

الدلو

عندما تستيقظ من نومك اليوم ربما تقرر تغيير شكل منزلك تماما. ابدأ بالأساسيات أولا. نظم الغرفة وتخلص من الأغراض المبعثرة هنا وهناك. كلما كان المكان منظما كان من السهل عليك إجراء تعديلات وتغييرات بشكل أكبر وأفضل.

الحوت

عند تعطل بعض الأجهزة في المنزل اليوم قد تصاب بحالة من القلق والذعر. حاول أن تتصل بالمختص بدلا من أن تقف عاجزا أمام تلك المشكلة. لا تحاول تصليح أو صيانة أي شيء بنفسك فربما يؤدي ذلك إلى تلفها تماما.