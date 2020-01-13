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بنزرت/تفاصيل غرق شخصين ونجاة ثالث اثر تعرض قاربهم للغرق في رحلة صيد ترفيهية بسواحل منطقة كاب زبيب

2020/01/13 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

توفي شخصان غرقا ونجا اخر اثر تسرب مياه البحر لقاربهم خلال عودتهم امس الاحد من رحلة صيد ترفيهية بشاطئ كاب زبيب بمعتمدية راس الجبل من ولاية بنزرت، وفق ما افاد به مصدر امنية (وات).

وأوضح المصدر ذاته أن الأشخاص الثلاثة، وهم أقارب واصلي منطقة رأس الجبل، كانوا خرجوا امس الاحد في رحلة صيد ترفيهية انطلاقا من ميناء كاب زبيب، لكن خلال عودتهم مساء غرق قاربهم في عرض البحر اثر تعرضه لتسرب المياه.

واضاف المصدر ان احدهم (وهو من مواليد 1977) تمكن من السباحة قبل أن يتفطن إليه عدد من الصيادين وينقذوه بمعية المصالح البحرية بالجهة، بينما لم ينجوا مرافقه الثاني (وهو من مواليد سنة 1987) حيث تم انتشال جثته عشية، وتمكنت المصالح البحرية في ما بعد وبمعية فرق الغوص التابعة للحماية المدنية من العثور على جثة الشخص الثالث (من مواليد 1987).

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