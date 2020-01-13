عاجل/في نشرة متابعة: الرصد الجوي ينبه ويدعو الى اليقظة..

تتواصل مؤشرات الأمطار اليوم ايضا باغلب مناطق البلاد ومن المنتظر ان تكون مؤقتا رعدية وغزيرة احيانا بولايات الجنوب الشرقي اي أنه من المتوقع تسجيل أعلى الكميات بولايات صفاقس ، قابس ،مدنين وتطاوين حيث يرافق نشاط الخلايا الرعدية تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة..

ووفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تمتاز انطلاقة النهار بظهور ضباب محليا كثيف بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والاودية وقرب السواحل مما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 100 متر.. نجدد التذكير بتوخي الحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصاً في الطرقات السيارة..

والأجواء باردة نسبيا بالمرتفعات والحرارة القصوى تكون في حدود 7 درجات ، وتتراوح بين 12 و17 درجة ببقية الجهات ونشاط الرياح يتطلب نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشرقية حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س..

اما البحر شديد الاضطراب بخليج قابس ، مضطرب بخليج الحمامات وقليل الاضطراب بالشمال..

وتجدر الاشارة الى ان اليوم الاثنين 13 جانفي هو خروج الليالي البيض استنادا للتقويم الفلاحي..